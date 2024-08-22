«Фиорентина» в дебютном матче де Хеа не смогла обыграть «Академию Пушкаша» в ЛК

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и венгерская «Академия Пушкаша». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Матч закончился со счётом 3:3. Эта встреча стала дебютной для испанского вратаря Давида де Хеа, присоединившегося к «фиалкам» нынешним летом.
На девятой минуте счёт в игре открыл защитник гостей Жолт Надь, забив с пенальти. На 12-й минуте полузащитник «Академии Пушкаша» Микаэль Сойсало увеличил разрыв в счёте. На 45+3-й минуте нападающий хозяев Риккардо Соттиль отыграл один мяч. На 67-й минуте защитник «Фиорентины» Лукас Куарта восстановил равновесие. На 75-й минуте нападающий Мойзе Кин вывел «фиалок» вперёд. На 89-й минуте защитник венгерской команды Войцех Голла сравнял счёт во встрече.
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