«Ливерпуль» объявил о переходе 19-летнего таланта в «Ред Булл Зальцбург»

«Ливерпуль» объявил о переходе 19-летнего центрального полузащитника Бобби Кларка в австрийский «Ред Булл Зальцбург» на постоянной основе. Контракт футболиста с новым клубом рассчитан до лета 2029 года.

«Каждый в «Ливерпуле» желает Бобби всего наилучшего в его будущем», — написано на официальном сайте английского клуба.

Кларк находился в системе мерсисайдцев с 2021 года. За взрослую команду «Ливерпуля» он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 12 матчей во всех соревнованиях (один гол и два ассиста). Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: