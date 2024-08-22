Игроки «Кривбасса» не пожали руки судье перед матчем с «Бетисом» из-за его работы в России

Футболисты «Кривбасса» не пожали руки судьям перед матчем с «Бетисом» в рамках Лиги конференций. Игра прошла сегодня, 22 августа. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Бетиса».

Главный арбитр Кардешлер обслуживал игру сборной России в марте 23 августа 2024. В связи с этим игроки «Кривбасса» не стали пожимать руки судьям.

Ранее украинский клуб «Кривбасс» требовал от Союза европейских футбольных ассоциаций заменить судью на матч Лиги конференций с испанским «Бетисом». Но в УЕФА не стали менять арбитра.

В минувшей игре в составе испанского клуба забили Чими Авила и Родри Санчес.

Напомним, ответная встреча между «Кривбассом» и «Бетисом» в Лиге конференций состоится 29 августа 2024 года в Севилье.