Минское «Динамо» проиграло «Андерлехту» в матче раунда плей-офф Лиги конференций

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором встречались минское «Динамо» и «Андерлехт» из Бельгии. Игра проходила на стадионе «Вароши» в Венгрии. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Андерлехта».

На девятой минуте встречи Людвиг Аугустинсон открыл счёт в матче. Ему ассистировал Матч Ритс. Минчане, в свою очередь, не смогли распечатать ворота соперника.

Ответная игра состоится 29 августа.

Напомним, согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.