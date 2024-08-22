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Минское «Динамо» проиграло «Андерлехту» в матче раунда плей-офф Лиги конференций

Минское «Динамо» проиграло «Андерлехту» в матче раунда плей-офф Лиги конференций
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Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором встречались минское «Динамо» и «Андерлехт» из Бельгии. Игра проходила на стадионе «Вароши» в Венгрии. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Андерлехта».

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 21:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Окончен
0 : 1
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
0:1 Аугустинсон – 9'    

На девятой минуте встречи Людвиг Аугустинсон открыл счёт в матче. Ему ассистировал Матч Ритс. Минчане, в свою очередь, не смогли распечатать ворота соперника.

Ответная игра состоится 29 августа.

Напомним, согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

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