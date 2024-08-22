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«Челси» дома выиграл у «Серветта» в матче Лиги конференций

«Челси» дома выиграл у «Серветта» в матче Лиги конференций
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Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором встречались английский «Челси» и швейцарский «Серветт». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч закончился победой «синих» со счётом 2:0.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Серветт
Женева, Швейцария
1:0 Нкунку – 50'     2:0 Мадуэке – 76'    

На 50-й минуте счёт во встрече открыл атакующий полузащитник хозяев Кристофер Нкунку, реализовавший 11-метровый удар. На 76-й минуте нападающий Нони Мадуэке укрепил преимущество «Челси». Его ассистентом выступил полузащитник Энцо Фернандес.

Ответная игра между «Челси» и «Серветтом» состоится 29 августа. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Женев» в Швейцарии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 мск.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос».

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