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«Челси» дома выиграл у «Серветта» в матче Лиги конференций

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором встречались английский «Челси» и швейцарский «Серветт». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч закончился победой «синих» со счётом 2:0.

На 50-й минуте счёт во встрече открыл атакующий полузащитник хозяев Кристофер Нкунку, реализовавший 11-метровый удар. На 76-й минуте нападающий Нони Мадуэке укрепил преимущество «Челси». Его ассистентом выступил полузащитник Энцо Фернандес.

Ответная игра между «Челси» и «Серветтом» состоится 29 августа. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Женев» в Швейцарии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 мск.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос».

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