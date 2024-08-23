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«Астана» уступила «Бранну», а «Партизан» проиграл «Генту» в матчах Лиги конференций

22 августа в Лиге конференций состоялось 22 первых матча раунда плей-офф этого соревнования. Представляем вашему вниманию результаты некоторых из них.

Французский «Ланс» обыграл греческий «Панатинаикос» со счётом 2:1.

Сербский «Партизан» уступил бельгийскому «Генту» со счётом 0:1.

Английский «Челси» выиграл у швейцарского «Серветта» со счётом 2:0.

«Фиорентина» (Италия) сыграла вничью с «Академией Пушкаша» из Венгрии (3:3).

Украинский «Кривбасс» проиграл испанскому «Бетису» со счётом 0:2.

Норвежский «Бранн» победил «Астану» (Казахстан) со счётом 2:0.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале минувшего розыгрыша греческий клуб победил «Фиорентину» со счётом 1:0.

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