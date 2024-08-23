«Астана» уступила «Бранну», а «Партизан» проиграл «Генту» в матчах Лиги конференций
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22 августа в Лиге конференций состоялось 22 первых матча раунда плей-офф этого соревнования. Представляем вашему вниманию результаты некоторых из них.
Французский «Ланс» обыграл греческий «Панатинаикос» со счётом 2:1.
Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Окончен
2 : 1
Панатинаикос
Афины, Греция
1:0 Франковски – 4' 2:0 Саид – 34' 2:1 Иоаннидис – 53'
Удаления: Медина – 20' / нет
Сербский «Партизан» уступил бельгийскому «Генту» со счётом 0:1.
Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 21:15 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
0 : 1
Гент
Гент, Бельгия
0:1 Гандельман – 16'
Английский «Челси» выиграл у швейцарского «Серветта» со счётом 2:0.
Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Серветт
Женева, Швейцария
1:0 Нкунку – 50' 2:0 Мадуэке – 76'
«Фиорентина» (Италия) сыграла вничью с «Академией Пушкаша» из Венгрии (3:3).
Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
3 : 3
Академия Пушкаша
Фельчут, Венгрия
0:1 Надь – 9' 0:2 Сойсало – 12' 1:2 Соттиль – 45+3' 2:2 Куарта – 67' 3:2 Кин – 75' 3:3 Голла – 89'
Украинский «Кривбасс» проиграл испанскому «Бетису» со счётом 0:2.
Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Кривбасс
Кривой Рог, Украина
Окончен
0 : 2
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Авила – 13' 0:2 Санчес – 62'
Норвежский «Бранн» победил «Астану» (Казахстан) со счётом 2:0.
Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Бранн
Берген, Норвегия
Окончен
2 : 0
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Хорне – 12' 2:0 Финне – 70'
Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале минувшего розыгрыша греческий клуб победил «Фиорентину» со счётом 1:0.
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