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Кутицкий назвал игроков, которые больше остальных помогают молодым футболистам «Динамо»

Кутицкий назвал игроков, которые больше остальных помогают молодым футболистам «Динамо»
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22-летний опорный полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий ответил на вопрос о том, кто в составе бело-голубых больше всех помогает молодым футболистам.

«В команде все стараются друг друга поддерживать, но, конечно, это в основном относится к более возрастным ребятам таким, как Фабиан Бальбуэна и Даня Фомин. Они всем стараются помогать и подсказывать, когда это необходимо», — приводит слова Кутицкого Legalbet.

32-летний парагвайский центральный защитник Фабиан Бальбуэна провёл в нынешнем сезоне два матча в Российской Премьер-Лиге. На счету 27-летнего опорника Даниила Фомина — четыре игры и один ассист в текущем чемпионате. У Кутицкого — четыре встречи в этом розыгрыше чемпионата страны.

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