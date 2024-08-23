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22 августа прошли первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Результаты матчей раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа:

20:00. «Мольде» (Норвегия) – «Эльфсборг» (Швеция) — 0:1;

20:00. «Виктория» Пльзень (Чехия) – «Хартс» (Шотландия) — 1:0;

20:00. РФШ (Латвия) – АПОЭЛ (Кипр) — 2:1;

20:00. ЛАСК (Австрия) – «Стяуа» (Румыния) — 1:1;

20:30. ПАОК (Греция) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — 4:0;

21:00. «Лудогорец» (Болгария) – «Петрокуб» (Молдавия) — 4:0;

21:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – ТСЦ (Сербия) — 3:0;

21:30. «Лугано» (Швейцария) – «Бешикташ» (Турция) — 3:3;

21:45. «Ягеллония» (Польша) – «Аякс» (Нидерланды) — 1:4;

21:45. «Динамо» Минск (Беларусь) – «Андерлехт» (Бельгия) — 1:1;

22:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) — 0:0;

22:30. «Брага» (Португалия) – «Рапид» Вена (Австрия) — 2:1.

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.