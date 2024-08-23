«Ювентус» вновь проявляет интерес к Джейдону Санчо — Романо

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«Ювентус» вновь проявил интерес к 24-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в стане «красных дьяволов» считают, что ситуация с будущим английского футболиста по-прежнему остаётся неопределённой. Итальянский гранд вновь установил контакт с окружением Санчо, поскольку он занимает одно из первых мест в трансферном списке «Старой синьоры».

Подчёркивается, что «ПСЖ», несмотря на слухи, никогда не делал официального запроса по Санчо.

Действующее трудовое соглашение Санчо с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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