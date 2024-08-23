Канселу заработает € 70 млн за три года по контракту с «Аль-Хилялем» — A Bola

«Манчестер Сити» достиг соглашения с «Аль-Хилялем» о трансфере 30-летнего правого защитника Жоау Канселу за сумму в размере около € 40 млн. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, саудовский клуб предложил футболисту заработную плату в € 70 млн за три года контракта.

В минувшем сезоне португальский футболист выступал в составе «Барселоны» на правах аренды. Канселу принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голом и пятью результативными передачами. В общей сложности защитник провёл на поле 3318 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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