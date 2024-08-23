Министр спорта Свердловской области: «Урал» должен выйти в РПЛ, иначе – расстрел

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт высказался о вылете «Урала» из РПЛ.

– Решение губернатора Свердловской области было поддержать ФК «Урал», который неожиданно упал на лигу ниже, но надежда на то, что это будет временно и будет только в этом сезоне.

– На сезон губернатором поставлена прямая задача [выхода в РПЛ].

– Совершенно верно, иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили. Говоря о футбольном клубе «Урал», конечно же, это самый массовый вид спорта, это наши эмоции, я извиняюсь, наша боль и переживания, но, когда они побеждают, это такие эмоции, которые очень важны для нас», – приводит слова Рапопорта сайт телеканала ОТВ со ссылкой на эфир программы «Стенд».

«Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 30 матчей. По итогам двух переходных матчей за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне «шмели» проиграли «Акрону» со счётом 2:3 по сумме двух встреч и вылетели в Первую лигу.