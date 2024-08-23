Роберто Мартинес: сейчас Роналду — лучший нападающий в португальском футболе

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о перспективах 39-летнего нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

«Он вполне доступен для выбора. Криштиану продолжает активно играть в своём клубе, и мы следим за ситуацией с ним так же, как и с другими футболистами. Он наш капитан, а физические данные Криштиану очень хорошие. Его отношение [к делу] крайне важно для команды.

Роналду не тот игрок, что был десять лет назад. Теперь у него больше опыта. Нельзя говорить о его возрасте, ведь есть пример Пепе, который безупречно провёл Евро-2024 (во время турнира Пепе был 41 год. — Прим. «Чемпионата»). Опыт Криштиану очень важен, ведь он способен помочь более молодым футболистам. Мы оцениваем Роналду так же, как и других игроков. По многим показателям он является лучшим нападающим в португальском футболе», — приводит слова Мартинеса A Bola.

5 сентября сборная Португалии сыграет с Хорватией в матче Лиги наций. 8 сентября подопечные Мартинеса встретятся с Шотландией.

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