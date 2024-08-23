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Ещенко объяснил, почему «Кубань» выставила на матч Кубка России юношеский состав

Ещенко объяснил, почему «Кубань» выставила на матч Кубка России юношеский состав
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Руководитель программы развития молодежного футбола «Кубани» Андрей Ещенко высказался о том, что клуб выставил на матч 1/128 финала Фонбет Кубка России с «Кубань Холдинг» (0:5) игроков из академии клуба.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 5
Кубань Холдинг
Павловская
0:1 Захаров – 6'     0:2 Малолетов – 35'     0:3 Малолетов – 63'     0:4 Малолетов – 78'     0:5 Фадеев – 90'    

«Кубань» пыталась акцентировать внимание на Кубке России — на логистике, формате? Да, много факторов. И логистика, и расположение, и игры, плюс заявка неполноценная. Не стоит так сильно переживать. Тем более пацанам дали такой шанс. Если не сейчас, то когда доказывать? Я вспоминаю себя, как играл со взрослыми мужикам. Да, получал люлей, по ногам, пихали, но это нормально», — сказал Ещенко в эфире «Матч ТВ».

В составе «Кубани» сыграл 14-летний вратарь и стал самым молодым игроком в истории турнира. Также в основном составе команды вышли 16-летние воспитанники: полузащитник Александр Ковалёв, Максим Костенко, Владимир Филимонов, защитник Лев Кульковский.

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