Главный тренер «Балтики»: нельзя сражаться со слонами, если ты не боролся со свиньями

Главный тренер калининградской «Балтики» Александр Грищенко опубликовал пост о стремлении к развитию на фоне неудачных результатов команды.

«Вне всяких сомнений, одарённые люди достигнут вершины быстрее других. Ну и что? Так ты оправдываешь то, что не стремишься к этому? Вызов остаётся, и большинству людей не хватает мужества, чтобы вкалывать как следует. Если ты хочешь стать одним из лучших, тебе придётся это заслужить. Каждый день, всеми своими действиями. Заслужи это. Докажи. Принеси жертвы.

Никаких обходных путей. Нельзя сражаться со слонами, если ты не боролся со свиньями, не валялся в грязи, не решал мелкие неприятные вопросы, которыми кишит повседневная жизнь, чтобы быть готовым к будущим сложностям.

Давление идёт изнутри. Ты должен жаждать этого давления, принять его и никогда с ним не расставаться. Тебе необязательно его любить. Ты должен только страстно желать результата», — написал Грищенко на своей странице в социальных сетях.

34-летний Александр Грищенко возглавил «Балтику» в июне 2024 года. Под его руководством калининградцы набрали семь очков в шести матчах, одержав в них одну победу, и занимают 13-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. 16 августа подопечные Грищенко уступили на выезде «Ротору» (0:2), потерпев первое поражение в сезоне, 25 августа балтийцы сыграют дома с «КАМАЗом».