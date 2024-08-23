Гарри Кейн назвал свой любимый гол в карьере

Нападающий «Баварии» и национальной команды Англии Гарри Кейн назвал свой самый любимый гол в карьере.

«Мой любимый гол — мой первый гол за «Баварию» в игре против «Вердера». Фонзи отдал мне пас, и я забил. Это была моя первая игра в Бундеслиге, и поэтому она для меня особенная. Я всегда буду помнить свой гол с середины поля против «Дармштадта», — приводит слова Гарри Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.

После перехода в «Баварию» летом 2023 года английский футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 12 результативными передачами. В минувшем сезоне Кейн в составе мюнхенского клуба не выиграл ни одного трофея.

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