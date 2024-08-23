Игрок «Балтики» Алекс Фернандес стал лучшим дриблёром стартового отрезка Первой лиги

Официальный телеграм-канал Мелбет Первой лиги опубликовал пятёрку лучших игроков шести стартовых туров турнира по количеству удачных обводок.

Лучшим дриблёром турнира на этом отрезке стал бразильский нападающий калининградской «Балтики» Алекс Фернандес, на счету которого 21 успешная обводка. 20 удачных попыток дриблинга у камерунского вингера «Тюмени» Оливье Кенфака.

По 19 раз успешно обводили соперников сразу два футболиста — вингер «Чайки» из Песчанокопского Святослав Кожедуб и атакующий полузащитник новороссийского «Черноморца» Илья Родионов. Топ-5 замыкает атакующий хавбек «Балтики» Сергей Пряхин, который совершил за шесть туров 18 удачных попыток дриблинга.

По итогам шести туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», набравший 14 очков.