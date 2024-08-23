Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Алекс Фернандес стал лучшим дриблёром стартового отрезка Первой лиги

Игрок «Балтики» Алекс Фернандес стал лучшим дриблёром стартового отрезка Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный телеграм-канал Мелбет Первой лиги опубликовал пятёрку лучших игроков шести стартовых туров турнира по количеству удачных обводок.

Лучшим дриблёром турнира на этом отрезке стал бразильский нападающий калининградской «Балтики» Алекс Фернандес, на счету которого 21 успешная обводка. 20 удачных попыток дриблинга у камерунского вингера «Тюмени» Оливье Кенфака.

По 19 раз успешно обводили соперников сразу два футболиста — вингер «Чайки» из Песчанокопского Святослав Кожедуб и атакующий полузащитник новороссийского «Черноморца» Илья Родионов. Топ-5 замыкает атакующий хавбек «Балтики» Сергей Пряхин, который совершил за шесть туров 18 удачных попыток дриблинга.

По итогам шести туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», набравший 14 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Главный тренер «Балтики»: нельзя сражаться со слонами, если ты не боролся со свиньями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android