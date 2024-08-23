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Российского футболиста обманули на 500 тысяч рублей — источник

Российского футболиста обманули на 500 тысяч рублей — источник
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21-летний полузащитник «Родины» Даниэль Свинцов стал жертвой мошенников, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

По данным источника, 21 августа полузащитнику поступил звонок якобы от сотрудника Центробанка, который сообщил Свинцову, что все его деньги под угрозой. Позже с футболистом связались якобы представители ФСБ, которые сказали ему взять в банке кредит и перевести деньги на безопасный счет. Свинцов перевёл на счёт мошенников 500 тысяч рублей.

После этого футболист попытался выяснить у звонивших, что ему делать дальше, однако они перестали выходить на связь.

На данный момент «Родина» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, записав в свой актив девять очков. В следующем матче «Родина» встретится с «Ротором». Матч состоится 26 августа.

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