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Махачкалинское «Динамо» объявило об аренде защитника Храмцова в «Тюмень»

Официальный телеграм-канал махачкалинского «Динамо» сообщил о переходе 22-летнего левого защитника Максима Храмцова в клуб Мелбет Первой лиги «Тюмень» на правах аренды до конца текущего сезона.

В текущем сезоне на счету Храмцова участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, суммарное игровое время футболиста в них составило 22 минуты.

Максим Храмцов является воспитанником клубной академии «Краснодара», в махачкалинское «Динамо» перешёл в июле 2023 года из «Балтики-БФУ». В прошедшем сезоне-2023/2024 футболист сыграл в 30 матчах Первой лиги и отметился одним результативным пасом.

Махачкалинское «Динамо» в пяти матчах РПЛ набрало пять очков и занимает в турнирной таблице 11-е место. «Тюмень» с четырьмя очками в шести матчах Первой лиги находится на 16-й строчке — в зоне вылета.