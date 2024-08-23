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Каманцев высказался о нецензурных словах Андреева после матча «Ростов» — «Оренбург»

Каманцев высказался о нецензурных словах Андреева после матча «Ростов» — «Оренбург»
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Председатель судейского комитета РФС и Экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев прокомментировал поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который в нецензурной форме высказался о работе судейской бригады Владислава Безбородова на выездном матче 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Не думаю, что это создает прецедент. Такие ситуация случаются, правда в более низких дивизионах — Второй лиге, Первой лиге. Поэтому сказать, что произошло что‑то совершенно эксклюзивное, невозможно. Да, в РПЛ такого не бывало, но, надеюсь, что в ближайшее время этого не повторится. Каким‑то образом оправдать заявление и действия невозможно. Тем более, что с «Оренбургом» у нас всегда была прямая и доверительная коммуникация, и с Дмитрием, и их директором, поэтому я немного удивился, когда они стали высказываться в таком формате в СМИ», — сказал Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Оренбург» завершился волевой победой жёлто-синих со счётом 3:2. После первого тайма со счётом 2:0 выигрывал «Оренбург».

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