Каманцев: оценили матч «Ростов» — «Оренбург» со всех сторон, предвзятости не заметили

Председатель судейского комитета РФС и Экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о поведении спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который в нецензурной форме прокомментировал судейство Владислава Безбородова и его бригады на выездном матче 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Это вопрос этической комиссии РФС, которая примет своё решение, это не судейский вопрос. Мы оценили матч со всех ракурсов и сторон, предвзятого судейства не заметили. Причину, почему Дмитрий считает, что оно было, я не знаю. Я проанализировал всё, что было в СМИ, но не нашёл кого‑либо, кто считал, что в данном случае арбитр помогал «Ростову», — сказал Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Оренбург» завершился волевой победой жёлто-синих со счётом 3:2, к перерыву со счётом 2:0 выигрывал «Оренбург». После матча спортивный директор гостей Дмитрий Андреев в резко нецензурной форме прокомментировал для СМИ судейство игры.