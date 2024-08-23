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Каманцев: оценили матч «Ростов» — «Оренбург» со всех сторон, предвзятости не заметили

Каманцев: оценили матч «Ростов» — «Оренбург» со всех сторон, предвзятости не заметили
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Председатель судейского комитета РФС и Экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о поведении спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который в нецензурной форме прокомментировал судейство Владислава Безбородова и его бригады на выездном матче 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Это вопрос этической комиссии РФС, которая примет своё решение, это не судейский вопрос. Мы оценили матч со всех ракурсов и сторон, предвзятого судейства не заметили. Причину, почему Дмитрий считает, что оно было, я не знаю. Я проанализировал всё, что было в СМИ, но не нашёл кого‑либо, кто считал, что в данном случае арбитр помогал «Ростову», — сказал Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Оренбург» завершился волевой победой жёлто-синих со счётом 3:2, к перерыву со счётом 2:0 выигрывал «Оренбург». После матча спортивный директор гостей Дмитрий Андреев в резко нецензурной форме прокомментировал для СМИ судейство игры.

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