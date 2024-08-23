Новый тренер «Челси» Мареска выделил главную проблему Мудрика

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал игру вингера лондонской команды Михаила Мудрика.

«Мудрику необходимо стать последовательнее – это касается не только сегодняшнего матча, но и всего периода его пребывания в «Челси». В одном эпизоде он может сыграть хорошо, а что произойдёт потом – своего рода подбрасывание монетки. Никогда не знаешь, чего от него ждать. Мы намерены помочь ему измениться в лучшую сторону. Главное для Мудрика – научиться принимать правильные решения в чужой трети поля. Я считаю, что большинство его ошибок – это не нехватка мастерства и не технический брак, а именно неправильные решения», – приводит слова Марески журналист Бобби Винсент в соцсетях.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает украинца в € 35 млн. В минувшем сезоне Мудрик сыграл 41 матч, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

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