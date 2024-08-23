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Каманцев: инспекторы составляют таблицу всех решений судей, у нас есть расклад

Каманцев: инспекторы составляют таблицу всех решений судей, у нас есть расклад
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Председатель судейского комитета РФС и Экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о судействе главного рефери Владислава Безбородова и его бригады в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Сейчас инспекторы составляют таблицу всех решений судей. После каждого матча у нас есть расклад всех решений судей, и решения Безбородова тоже есть. Какого‑то перекоса мы не видим, и инспектор тоже не сделал вывод о его наличии. Мы с любым клубом можем обсуждать любые вопросы, но формат обсуждения через 10 минут после матча в СМИ мне кажется непродуктивным. Мы ни одному клубу не отказали в обсуждении ни одного момента, хоть мелкий офсайд, который ни к чему не привёл», — сказал Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Оренбург» завершился волевой победой жёлто-синих со счётом 3:2, к перерыву со счётом 2:0 выигрывал «Оренбург». После матча спортивный директор гостей Дмитрий Андреев в резко нецензурной форме прокомментировал для СМИ судейство бригады Владислава Безбородова, включая видеорефери.

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