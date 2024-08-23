Коул Палмер сделал выбор между Уэйном Руни и Килианом Мбаппе

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер сделал выбор между экс-форвардом сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни и нападающим национальной командой Франции и мадридского «Реала» Килианом Мбаппе.

«Килиан Мбаппе или Уэйн Руни? Я бы выбрал Мбаппе», — приводит слова Палмера Goal.

22-летний Палмер перешёл в лондонский «Челси» из «Манчестер Сити», чьим воспитанником он является, летом 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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