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Сын Алексея Березуцкого рассказал, почему решил играть на позиции вратаря

Сын Алексея Березуцкого рассказал, почему решил играть на позиции вратаря
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Григорий Березуцкий, сын бывшего защитника ЦСКА и сборной России Алексея Березуцкого, рассказал, почему решил играть на позиции вратаря.

«Сначала я играл крайним защитником. А потом по росту и всем параметрам подходил, так что поставили в ворота. Кто нравится из вратарей? Куртуа. Акинфеев тоже нравится (смеётся)», — сказал Березуцкий‑младший в эфире «Матч ТВ».

Алексей Березуцкий выступал за московский ЦСКА с 2001 по 2018 год, стал с командой шестикратным чемпионом России, завоевал семь Кубков России и Кубок УЕФА (2005). В 2021–2022 годах он был главным тренером ЦСКА. Сейчас Алексей входит в штаб главного тренера армейцев Марко Николича.

ЦСКА располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 7 очков по итогам пяти матчей.

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