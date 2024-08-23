Кейн рассказал, в каком виде спорта мог бы сделать карьеру, если бы не стал футболистом

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о своей возможной работе, которой занялся бы в случае неудачи с карьерой футболиста.

«Какой работой я бы занимался, если бы не был профессиональным футболистом? Поскольку я так люблю гольф, я мог бы сделать карьеру в гольфе. Но мне также нравится смотреть американский футбол и следить за НФЛ. Это тоже определенно было бы круто», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.

31-летний английский нападающий Гарри Кейн перешёл в мюнхенскую «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 95 млн. В сезоне-2023/2024 форвард провёл за немецкий клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и выполнил 12 результативных передач.