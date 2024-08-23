Гарри Кейн назвал футбольных кумиров своего детства

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал, какие футболисты нравились ему в детском возрасте.

«Кто был моим любимым игроком в детстве? Мне нравился английский нападающий Тедди Шерингем. Позже такие игроки, как Дэвид Бекхэм, были моими кумирами — в детстве я бы сделал всё, что сказал Бекхэм. Сейчас я образец для подражания для многих детей и стараюсь быть им примером», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.

31-летний английский нападающий Гарри Кейн в своей футбольной карьере выступал за лондонский «Тоттенхэм» и мюнхенскую «Баварию», а также ряд клубов на правах аренды — «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер Сити». За сборную Англии форвард провёл 98 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 19 результативных передач.