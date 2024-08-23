Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн назвал футбольных кумиров своего детства

Гарри Кейн назвал футбольных кумиров своего детства
Комментарии

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал, какие футболисты нравились ему в детском возрасте.

«Кто был моим любимым игроком в детстве? Мне нравился английский нападающий Тедди Шерингем. Позже такие игроки, как Дэвид Бекхэм, были моими кумирами — в детстве я бы сделал всё, что сказал Бекхэм. Сейчас я образец для подражания для многих детей и стараюсь быть им примером», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.

31-летний английский нападающий Гарри Кейн в своей футбольной карьере выступал за лондонский «Тоттенхэм» и мюнхенскую «Баварию», а также ряд клубов на правах аренды — «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер Сити». За сборную Англии форвард провёл 98 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 19 результативных передач.

Материалы по теме
Кейн рассказал, в каком виде спорта мог бы сделать карьеру, если бы не стал футболистом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android