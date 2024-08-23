Рафаэль Бенитес назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать

Испанский специалист Рафаэль Бенитес, ранее возглавлявший «Ливерпуль» и мадридский «Реал», назвал лучшего футболиста, с которым ему удалось поработать.

«Стивен Джеррард — лучший игрок, которого я тренировал. Но пока я был в мадридском «Реале», я не мог такого сказать. Сейчас могу. У Стивена было всё, он был полноценным игроком. Разве что с точки зрения тактики у него были недостатки», — сказал Бенитес в подкасте Stick to Football.

Стивен Джеррард — воспитанник «Ливерпуля». В Англии он играл только за эту команду, а под занавес карьеры перебрался в США, где выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». 64-летний Бенитес работал в «Ливерпуле» с 2004 по 2010 год, сейчас тренер находится без клуба.

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