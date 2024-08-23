Генич: у меня есть полное ощущение, что Антон Миранчук вернётся в «Локомотив»

Футбольный комментатор Константин Генич выразил мнение, что полузащитник Антон Миранчук вернётся в московский «Локомотив».

«У меня есть полное ощущение, что Антон Миранчук вернётся в «Локомотив». Слишком долго свой же не может найти команду, а «Локомотив» никого не может приобрести. И сейчас на финише трансферного окна, чтобы из Европы найти игрока — очень сложно, в Латинской Америке, как мы видим, у клуба не самые хорошие каналы», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Летом 2024 года Миранчук покинул «Локомотив», за который выступал всю карьеру, в статусе свободного агента. Антон попал в академию железнодорожников в 2011 году и уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

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