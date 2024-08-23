В «Милане» сделали категоричное заявление по будущему Рафаэла Леау

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани ответил на вопрос о будущем португальского вингера Рафаэла Леау.

«Леау не покинет «Милан» этим летом. Ни за что», — приводит слова Фурлани журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Леау заинтересован в переходе в «Барселону». Португалец стал вторым выбором для каталонского клуба после неудачи в переговорах о трансфере вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса.

Рафаэл Леау в минувшем сезоне сыграл 47 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 14 результативными передачами. В новом сезоне вингер принял участие в одной игре. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Форвард «Милана» Леау в юбке пришёл на церемонию награждения: