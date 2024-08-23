Стало известно, какого игрока попросил подписать Флик в линию атаки «Барселоны»

«Барселона» до закрытия летнего трансферного окна может подписать футболиста на позицию левого вингера.

Как сообщает журналист Альберт Фернандес в соцсетях, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик попросил руководство «блауграны» подписать в линию нападения Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/2023 английский нападающий сыграл 56 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 30 голов и сделал 10 ассистов. В минувшем сезоне Рашфорд принял участие в 43 матчах во всех турнирах, где он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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