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Гарри Кейн рассказал, с кем поддерживает дружеские отношения в «Баварии»

Гарри Кейн рассказал, с кем поддерживает дружеские отношения в «Баварии»
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Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о товарищах по команде, с которыми у него сложились наилучшие отношения.

«С кем из товарищей по команде я лучше всего лажу и кто сидит рядом со мной в командном автобусе? В «Баварии» у меня появилось много друзей. Мне нравится играть в гольф с Томасом. Я знаю Эрика Дайера по работе в «Тоттенхэме», и мы хорошие друзья. Я сижу рядом с ним в автобусе. Мне также нравится играть с Лероем и Джамалом. У нас хорошая связь на поле и за его пределами. Иногда я играю в шахматы с Йозуа», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.

31-летний английский нападающий Гарри Кейн перешёл в мюнхенскую «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 95 млн. В сезоне-2023/2024 форвард провёл за немецкий клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 12 результативных передач.

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