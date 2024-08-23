Чалов не забил с пенальти в ЛЕ, теннисистка Рыбакина рассталась с тренером. Главное к утру
Экс-игрок ЦСКА российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов не реализовал пенальти в добавленное время матча Лиги Европы с ирландским «Шэмрок Роверс», представляющая Казахстан четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина рассталась с тренером после пяти лет сотрудничества, голкипер «Реала» Тибо Куртуа отказался вернуться в сборную Бельгии, пока её возглавляет экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Чалов не реализовал пенальти на 90+3-й минуте матча Лиги Европы.
- Елена Рыбакина объявила о прекращении пятилетней работы с тренером Стефано Вуковым.
- Куртуа заявил, что не вернётся в сборную Бельгии, пока её тренирует Тедеско.
- «БроукБойз» проиграли «Химику» в матче 1/128 финала Пути регионов Кубка России.
- ПАОК победил «Шэмрок Роверс» в игре ЛЕ, Оздоев провёл полный матч, Чалов вышел на замену.
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