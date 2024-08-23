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23 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Кубка России, еврокубки, результаты тенниса, гандбол, хоккей

Чалов не забил с пенальти в ЛЕ, теннисистка Рыбакина рассталась с тренером. Главное к утру
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Экс-игрок ЦСКА российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов не реализовал пенальти в добавленное время матча Лиги Европы с ирландским «Шэмрок Роверс», представляющая Казахстан четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина рассталась с тренером после пяти лет сотрудничества, голкипер «Реала» Тибо Куртуа отказался вернуться в сборную Бельгии, пока её возглавляет экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Чалов не реализовал пенальти на 90+3-й минуте матча Лиги Европы.
  2. Елена Рыбакина объявила о прекращении пятилетней работы с тренером Стефано Вуковым.
  3. Куртуа заявил, что не вернётся в сборную Бельгии, пока её тренирует Тедеско.
  4. «БроукБойз» проиграли «Химику» в матче 1/128 финала Пути регионов Кубка России.
  5. ПАОК победил «Шэмрок Роверс» в игре ЛЕ, Оздоев провёл полный матч, Чалов вышел на замену.
  6. Екатерина Александрова победила Юань Юэ и вышла в полуфинал WTA-500 в Монтеррее.
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