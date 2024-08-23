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Гвардиола назвал команду АПЛ, которую опасается «Манчестер Сити»

Гвардиола назвал команду АПЛ, которую опасается «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команду, которую опасается в английской Премьер-лиге.

«Ньюкасл» вернётся. В этом сезоне у них нет еврокубков. У них будет потрясающая энергия и физическая подготовка, ведь они играют всего один матч в неделю. Мы будем опасаться матчей с ними», — сказал Гвардиола в эфире подкаста Men in Blazers.

Напомним, главным тренером «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал летом 2016 года после ухода из мюнхенской «Баварии». За восемь лет Гвардиола выиграл с командой 16 трофеев, из которых 13 — внутри Англии. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года. Ранее специалист также возглавлял «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».

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