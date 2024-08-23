Алексей Миранчук отправился с «Атлантой» на выезд в Лос-Анджелес

Россияйский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук полетел вместе с командой на гостевой матч регулярного чемпионата МЛС с командой «Лос-Анджелес Гэлакси», который состоится 25 августа.

Пресс-служба американского клуба в социальных сетях опубликовала фотографии футболистов перед вылетом в Лос-Анджелес, на одной из них запечатлён 28-летний россиянин.

Фото: ФК «АТЛАНТА ЮНАЙТЕД»

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 результативных передач). Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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