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«Балтика» обратилась к болельщикам в связи с 70-летием со дня основания клуба

«Балтика» обратилась к болельщикам в связи с 70-летием со дня основания клуба
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Официальный телеграм-канал калининградской «Балтики» опубликовал обращение к болельщикам клуба, посвящённое юбилейной дате — 70-летию со дня основания.

«С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ КЛУБ! Каждый Балтиец знает, что 23 августа — это особенный день, ведь именно в эту дату 70 лет назад в Калининграде была основана команда «Пищевик», которая немногим позже была переименована в «Балтику».

Мы хотим от всей души поздравить и поблагодарить вас — наших верных болельщиков, которые всегда рядом, будь то на трибунах родного стадиона или на выезде. Ваша преданность и энергия вдохновляют нас каждый день. Вы — сердце и душа клуба, и мы гордимся быть с вами на одном пути!

Вместе и только вперед, бело-синие!» — гласит текст обращения «Балтики».

В текущем сезоне «Балтика» набрала семь очков в шести матчах, одержав в них одну победу при одном поражении и четырёх ничьих, и занимает 13-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

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