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Кейн рассказал о своём отношении к личным бомбардирским рекордам в «Баварии»

Кейн рассказал о своём отношении к личным бомбардирским рекордам в «Баварии»
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Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн сообщил, что гордится своими бомбардирскими рекордами в немецком клубе.

«Каково это — быть лучшим бомбардиром в своём первом сезоне в Бундеслиге? Я всегда горжусь такими рекордами. Я никогда не думал, что стану лучшим бомбардиром в своём первом сезоне. Это результат тяжёлой работы и веры в себя», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.

31-летний английский нападающий Гарри Кейн перешёл в мюнхенскую «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 95 млн. В сезоне-2023/2024 форвард провёл за немецкий клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и выполнил 12 результативных передач, из них в Бундеслиге — 36 голов и восемь передач в 32 матчах, что стало лучшим результатом сезона в чемпионате Германии.

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