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Титов оценил работу Станковича на посту главного тренера «Спартака»

Титов оценил работу Станковича на посту главного тренера «Спартака»
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал работу сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«Я вижу, как Станкович общается с футболистами. Это самое главное. Они ему доверяют, они ему верят. Он сам большой футболист, знает, как общаться с ребятами. Это тёплые, добрые отношения», — приводит слова Титова журналист Сергей Егоров в Boosty-аккаунте.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков по итогам пяти матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.

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