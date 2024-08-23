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«Рубин» — «Динамо» Мх: текстовая трансляция матча 6-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск

«Рубин» — «Динамо» Мх: текстовая трансляция матча 6-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 23 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся казанский «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали семь очков по результатам пяти игр. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке. В последний раз «Рубин» и «Динамо» Махачкала играли друг с другом в сезоне-2022/2023. Тогда в рамках Мелбет Первой лиги казанцы дважды победили махачкалинцев (1:0 и 2:0).

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