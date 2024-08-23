Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брентфорд» объявил о трансфере защитника из «Ливерпуля»

«Брентфорд» объявил о трансфере защитника из «Ливерпуля»
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Брентфорд» на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Сеппа ван ден Берга из «Ливерпуля». Футболист подписал с клубом пятилетний контракт. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила около € 24 млн.

22-летний Сепп ван ден Берг провёл в минувшем сезоне в составе «Майнца» 36 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами. Ранее нидерландец также успел поиграть за английский «Престон», немецкий «Шальке», а также «ПЕК Зволле», чьим воспитанником он является. За основной состав «Ливерпуля» ван ден Берг провёл четыре игры. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ден Берга в € 12 млн.

В новом сезоне АПЛ «Брентфорд» стартовал с победы над «Кристал Пэлас» (2:1). В следующем туре команда сыграет в гостях с «Ливерпулем», встреча состоится 25 августа.

Материалы по теме
В «Брентфорде» сообщили, что Тони не попал в заявку на 1-й тур АПЛ из-за вероятного ухода
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android