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Расписание матчей Первой лиги 23 августа

Расписание матчей Первой лиги 23 августа
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Сегодня, 23 августа, в 7-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся два матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

  • 15:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Сокол»
  • 17:30 мск. «Тюмень» — «Арсенал»

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», набравший 14 очков. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал», заработавший 13 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», в активе которого 12 очков.

Последнее место занимает ярославский «Шинник», набравший два очка в шести матчах. На 17-й строчке находится «СКА-Хабаровск» с четырьмя очками. Также в зоне вылета находится «Тюмень». В активе клуба также четыре набранных очка.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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