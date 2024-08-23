Расписание матчей Первой лиги 23 августа

Сегодня, 23 августа, в 7-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся два матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

15:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Сокол»

17:30 мск. «Тюмень» — «Арсенал»

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», набравший 14 очков. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал», заработавший 13 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», в активе которого 12 очков.

Последнее место занимает ярославский «Шинник», набравший два очка в шести матчах. На 17-й строчке находится «СКА-Хабаровск» с четырьмя очками. Также в зоне вылета находится «Тюмень». В активе клуба также четыре набранных очка.