Мудрик подвергся критике за лайк в соцсетях

Вингер «Челси» Михаил Мудрик подвергся критике болельщиков за лайк в социальных сетях, информирует Sport Bible. Так, украинец поставил отметку «мне нравится» под комментарием подписчика с текстом: «Они должны больше пасовать тебе! Ты потрясающий игрок».

Некоторые болельщики возмутились, увидев лайк Мудрика под таким комментарием, и начали дискуссию:

«Может, ему стоит научиться бежать по направлению паса и лучше держать мяч?»

«Он — генератор вечных перехватов мяча, ведь он проигрывает единоборства и имеет ужасное первое касание, из-за чего соперники легко перехватывают мяч».

«Не замечал, чтобы одноклубники не пасовали Мудрику. Но каждый раз, когда пас доходит, он делает чересчур сильное первое касание и отпускает мяч очень далеко, а затем защитник вступает в дуэль и побеждает».

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает украинца в € 35 млн. В минувшем сезоне Мудрик сыграл 41 матч, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.