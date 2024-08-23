«Аякс» арендовал защитника «Ювентуса» Ругани

Нидерландский «Аякс» на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Даниэле Ругани на правах аренды из туринского «Ювентуса».

30-летний Ругани, который в прошлом сезоне провёл 18 матчей и забил три гола за «Ювентус», будет выступать за клуб из Амстердама до 30 июня 2025 года.

В общей сложности защитник сыграл 148 матчей за туринский клуб, забил 11 голов и сделал один голевой пас. Для Ругани это будет третий временный переход с момента его присоединения к «Ювентусу» в 2015 году из «Эмполи». Ранее он выступал на правах аренды за французский «Ренн» и итальянскую команду «Кальяри». В «Аяксе» защитника ждёт встреча с его соотечественником Франческо Фариоли, который недавно возглавил амстердамский клуб.