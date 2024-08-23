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Каманцев высказался о возможном наказании Клаудиньо за поведение в игре с «Химками»

Каманцев высказался о возможном наказании Клаудиньо за поведение в игре с «Химками»
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Председатель судейского комитета и Экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о возможном наказании полузащитника «Зенита» Клаудиньо за поведение в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Напомним, Клаудиньо после матча с «Химками» в нецензурной форме высказался перед резервным арбитром. 20 августа стало известно, что полузащитника пригласили на заседание КДК РФС.

«Я не отвечаю за всю политику РФС, но могу сказать, что регламент обновили перед стартом этого чемпионата, поэтому нельзя говорить о том, чтобы соотносить возможное наказание Клаудиньо с наказаниями Кордобы и Божина. По большому количеству обращений комментаторов, СМИ и клубов РФС пришёл к тому, что нужно смягчить первое наказание для таких ситуаций, после повтора применяется дисквалификация. Какое решение вынесет КДК, я не знаю, но говорить о том, что правила менялись под Клаудиньо, нельзя.

КДК имеет все законные основания собрать объяснения и вынести решение. Это новый регламент, он действует с начала чемпионата. Некорректно сравнивать с другими ситуациями», — сказал Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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