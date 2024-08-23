Челебадзе – о возможном переходе Мамардашвили в «Ливерпуль»: он станет великим вратарём

Бывший футболист сборной СССР Реваз Челебадзе отреагировал на информацию о переходе грузинского вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль».

– Это просто великолепно! Но Алисон – очень серьёзный вратарь. У парня есть возможность написать историю. В Грузии ещё не было такого вратаря.

– Мамардашвили составит реальную конкуренцию вратарям «Ливерпуля»?

– Не только составит, он будет лучшим в «Ливерпуле». Я не помню такой игры вратаря на серьёзном уровне. Он просто красавец! Да, есть минусы, которые надо исправить, но на линии он стоит великолепно. Я в восторге от него. Он ещё прогремит на весь мир. Ещё и играть может до 40 лет спокойно. Он станет великим вратарём. Я видел его игру на Евро-2024 – это было сумасшествие, — приводит слова Челебадзе Metaratings.

Напомним, ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» практически договорился с «Валенсией» о переходе голкипера Георгия Мамардашвили. По данным Романо, мерсисайдцы заплатят € 35 млн за грузинского голкипера. Текущий сезон Мамардашвили проведёт в «Валенсии» на правах аренды, после чего должен будет присоединиться к «Ливерпулю». Отмечается, что сторонам осталось уладить последние детали сделки. Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых отыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.