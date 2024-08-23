Стало известно, почему Дибала отказался от контракта на € 75 млн ради «Ромы»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала принял решение не переходить в саудовский клуб «Аль-Кадисия», который предлагал футболисту заработать € 75 млн за три года контракта. На аргентинца повлияли игроки и болельщики «Ромы», а также его родственники. Об этом сообщает Football Italia cо ссылкой на Sky Sport Italia и журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Сообщается, что во время прощания игроки и персонал «Ромы» смогли поменять решение Дибалы, кроме того, он был тронут подарками и письмами, которые приходили ему от болельщиков команды за последние дни. Кроме того, жена и мама аргентинца тоже выступили против переезда игрока в Саудовскую Аравию.

Изначально Дибала согласился на переход, «Рома» должна была получить € 12 млн, прописанных в качестве отступных.