«Аппетит приходит во время еды». Президент «Амкала» — о перспективах в Кубке России

Президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман Эль Классико (Герман Попков) высказался о перспективах команды в Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Вы повторили рекорд по стадии Кубка России. Сможете улучшить результат и пройти дальше?

— Мне кажется, сейчас мы ощущаем себя намного сильнее и увереннее, чем раньше. Аппетит приходит во время еды. Будем смотреть, какой соперник нас ждёт, в какие даты будет матч. Кто‑то говорит, что будет жеребьёвка и неизвестно, сыграем мы дома или на выезде, — приводит слова Попкова «Матч ТВ».

Напомним, «Амкал» прошёл уже две стадии Пути регионов, обыграв профессиональные команды из Второй лиги (дивизионов «А» и «Б»). На стадии 1/256 финала медиаклуб разгромил «Коломну» со счётом 8:1, а в матче 1/128 финала был обыгран «Велес» — 2:0.