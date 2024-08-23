Сёмин: если «Спартак» сыграет ответственно, у них большие шансы победить «Зенит»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Зенита» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Футбол хорош тем, что, когда иной раз важные футболисты не играют в стартовом составе по различным причинам, игроки резерва выступают на самом высочайшем уровне. У них есть мотивация себя проявить, и у них это получается. А получается в пользу той команды, которая играет без ведущих футболистов.

Думаю, у «Зенита» есть кем заменить Глушенкова и Вендела. Перед игрой ничего не повышает шансы ни «Зенита», ни «Спартака». Шансы повышают общекомандные действия, правильная тактика, хорошая физическая подготовка на конкретный момент. «Спартак» сейчас хорош. У них хорошая мотивация и такие же шансы, как если бы были Глушенков и Вендел. «Спартак» показывает хороший футбол. Если они сыграют ответственно и не допустят присущие им ошибки, то у них большие шансы победить «Зенит».

Видите, как в футболе всё меняется. Раньше говорили, что с «Зенитом» нет шансов бороться, а оказалось, что ряд команд имеет одинаковые шансы. Сезон долгий и интересный. Есть команды, которые оказывают большое сопротивление и в состоянии делать это дальше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 мск. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 13 очков.