«Милан» представил третью форму на сезон-2024/2025

Итальянский «Милан» на официальном сайте представил новую третью форму от немецкого спортивного бренда Puma, в которой команда будет выступать в сезоне-2024-2025.

Фото: ФК «Милан»

Фото: ФК «Милан»

«Милан» и Puma представили третью форму клуба на сезон-2024/2025, новую интерпретацию культового стиля «россонери», воплощающую дух миланского клуба.

Культура Милана процветает благодаря креативности и ярким цветам. Новая третья форма привносит на поле новые и свежие краски, добавляя новый смысл игре в футбол. Эксклюзивная новая третья форма сезона-2024/2025 имеет серый цвет с мятными и виноградными тонами воротника и рукавов, а также монохромную версию герба клуба, чтобы выразить миланский стиль одновременно новаторски и отчётливо красно-чёрным при отсутствии красного и чёрного цветов. Добро пожаловать в Милан», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Впервые команда сыграет в этой форме 24 августа в матче 2-го тура Серии А с «Пармой».