Степашин: для зарубежных клубов сумма отступных за Тюкавина — € 20 млн, но предложений нет

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что сумма отступных за нападающего бело-голубых Константина Тюкавина для зарубежных клубов составляет € 20 млн.

«[Предложений] от иностранцев нет. Его «Зенит» хотел перекупить, это уже не секрет. У нас подписано с ним соглашение, опция € 20 млн для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года. Поэтому, если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим. Сейчас таких предложений нет», — приводит слова Степашина ТАСС.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России. «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за пять матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (13). Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в € 16 млн.