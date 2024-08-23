Гарри Кейн рассказал, какие два трофея мечтает выиграть

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о том, какой трофей мечтает завоевать, а также рассказал о своей цели на следующий сезон.

«Моя мечта — выиграть с командой Бундеслигу и Лигу чемпионов. Я бы хотел выиграть крупный турнир с национальной командой. Моя цель на сезон — выиграть как можно больше титулов», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.

31-летний английский нападающий Гарри Кейн перешёл в мюнхенскую «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 95 млн. В сезоне-2023/2024 форвард провёл за немецкий клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 12 результативных передач.